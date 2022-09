JUHTKIRI | Ukraina näitas, et suudab päriselt võita

„Ajalehtedest, kust vana vürst esmakordselt Austerlitzi lahingu kaotusest teada sai, oli nagu ikka üsna lühidalt ning ebamääraselt üteldud, et venelased olid hiilgavate heitluste järel taanduma sunnitud ja et nad viisid selle taandumise läbi täielikus korras. Vana vürst sai sellest ametlikust teatest aru, et meie väed on purustatud.“