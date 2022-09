Tõnis Palts: mängisime rohepöördega end ise venelastele kätte

Meie ise maksumaksjana toodame meile kuuluvates elektrijaamades elektrit hinnaga 40eur/MWh (saab ka odavamalt, sõltub amortisatsiooni arvestustest) ja müüme iseendale sama elektrit 400 eur/MWh. Ja siis paneme riigikogu ja suure osa valitsusaparaadist kuudeks tööle, et saaksime osa sellest liigkasust, mida me ise endalt võtame ja mis laekub CO2 tasuna meile kui omanikule, tagasi maksta meile kui tarbijale. See ei ole enam naljakas! See on nii absurdne, et päästaks vaid energeetika täielik konservatiivne restart.