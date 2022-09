Lennart Meri oli väga vihane ja käratas: mille eest sa siin palka saad!?

Lennart Meri oli hingelt muinsuskaitsja. Mul on eredalt meeles tema sõnad, mis ta lausus Tallinna raekojas kooliõpilaste muinsusteemalise kirjandivõistluse võitjate autasustamisel. Ta patsutas käega kodanikesaali aegunäinud sambaid ja ütles: „Muinsus on see, millele on peale hinganud kõikvõimas aeg!“