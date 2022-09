Maarika Maripuu: riigikogulased on seadusega hagide ja erakonnast väljaheitmise eest kaitstud. Kas ka Stalnuhhin?

Indemniteedi eesmärgiks on kaitsta vaba poliitilist debatti ning riigikogu liikmete sõna- ja otsustusvabadust. See tähendab, et rahvasaadikud on oma kõnepruugist tuleneva igasuguse õigusliku vastutuse – kriminaalmenetluste, au ja väärikuse hagide, haldusmenetluste – eest kaitstud, kuniks nende poleemikat tekitanud sõnavõtt või hääl seondub otseselt nende tööga riigikogus. Lisaks eeltoodule piirab indemniteet ka distsiplinaarkaristusi, näiteks erakonnast väljaheitmist.