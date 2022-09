Raivo Vare: elektri hinnale tuleb kehtestada ülempiir

Kui siiani seletati nii meil kui mujal, et tegu on vaba turuga ja midagi teha ei saa, siis nüüd on tuuled hädaga pöördunud. Nii Brüsselis kui ka teistes Euroopa pealinnades on mõistetud, et turg, mis loodi tootmise ülepakkumise ja rahu tingimuste jaoks, ei toimi normaalselt Moskva vallandatud energiasõja ja tootmisvõimsuste defitsiidi tingimustes. Samuti on hakatud poole suuga rääkima sellest, et turul on tegu moonutustega, mis on tingitud sellesse finantsspekulatiivse huvi tungimisest suhteliselt läbipaistmatu struktuuriga asjakorraldust ära kasutades.