Rootsi valimiste võitjast on raske rääkida, stabiilset valitsust ei tule

Kuna Rootsi valimiste lõpptulemus laekub kolmapäevaks või neljapäevaks, jäid parteijuhid prognoosides ettevaatlikuks, ent üldjoontes on uued jõujooned selged. Kuna parempoolse ja vasaktsentristliku bloki toetus on sisuliselt tasavägine, on riigi poliitiline patiseis pärast valimisi muutunud veelgi keerulisemaks. Ehkki peaminister Magdalena Anderssoni juhitud Sotsiaaldemokraadid on 28% toetusega endiselt populaarseim partei ja kasvatasid ka häälesaaki, jäävad neid toetanud jõud kokkuvõttes vähemusse.