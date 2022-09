Meie lähenemine on ikkagi see, et kui saame elektri hinna alla ja päris alla – ma ei räägi 200 eurost, vaid madalamast hinnast –, siis laheneb terve rida probleeme ise. Nii pole toetusmeetmeid vajagi. Eraldi tuleb küll tegeleda keskküttemuredega, aga sellest saab võtta CO komponendi välja ja lubada keskküttekatlamajadel kütta odavamate materjalidega, näiteks õliga, mis on oluliselt soodsam ja kättesaadavam.