PÄEVA TEEMA | Leo Kunnas: järgmised kolm päeva on otsustavad - Oskili jõe ületamisest saab sõja võtmekoht

| via REUTERS

FOTO: UKRAINIAN ARMED FORCES | via REUTERS

Harkivi piirkonnas on põgenevad venelased palju tehnikat maha jätnud

Harkovi oblasti vastupealetungi seitsmes päev, tulemuseks on vene rinne 150 kilomeetri ulatuses kokku kukkunud ja Ukraina väed on vabastanud kogu oblasti. Harkovist idas on Oskili jõgi, mis voolab põhjast lõunasse. Selle ületamine saab olema kogu edasise sõja jaoks võtmetähtsusega.