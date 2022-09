PÄEVA TEEMA | Liina Kersna: üks riigikogulane ütles, et lausa vihkab õpetajaid. Ju see on lapsepõlvetrauma

Kindlasti tuleb tõsta õpetajate miinimumpalka, aga vähemalt sama oluline on suurendada ka õpetajate palga diferentseerimise fondi minimaalselt 20%-le tagasi. Ideaalis võiks see fond olla 25%, et koolijuhid saaksid rakendada õpetajate karjäärimudelit.