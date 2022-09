Narva piirivalve Mariupolist põgenenud paarile: saate kaitset Eesti riigilt, kui hülgate oma kassi

Peaminister: Ukraina meeste sisenemine pole karmistatud, vaid karmistatud on nende kontrollimist

15. juunil selgitas peaminister Kaja Kallas riigikogu infotunnis valitsuskabinetis arutatut, mille kohaselt oli riigil soov karmistada just Ukraina meeste riiki lubamist. Samuti sõnas peaminister, et riik soovib ukrainlaste puhul aktsepteerida ainult biomeetrilist passi. Mõlemad soovid lähevad vastuollu Euroopa Liidus kokkulepitud ajutise kaitse direktiiviga, mille kohaselt peaks ukrainlasi praegu Euroopasse lubama.

Kaja Kallas, kuidas seda vastuolu selgitada?

Küsimus oli selles, kas me teeme paremat taustakontrolli, kas inimesed on need, kes nad väidavad ennast olevat. Sest tõesti, kui meil varasemalt tulid ukrainlased peamiselt lõunapiiri kaudu, siis mingi hetk hakkasid nad tulema just idapiiri kaudu. Kuigi juunis välja käidud karmistamisplaani tõesti arutati, seda päris sellisel kujul töösse pole lastud. Neid kaasuseid on muidugi väga erinevaid, aga just tekkis väga palju küsimusi: kas inimesed, kes on pikalt elanud Venemaal, on sõjapõgenikud?

Aga viimased juhtumid, mida ka Eesti Päevaleht on kajastanud, on siiski inimestest, kes pole elanud kaua Venemaal, vaid on siiski Ukrainast pärit ukrainlased.

Ma neid üksikuid juhtumeid ei tea. Idapiiril kontrollivad piirivalve ja õiguskaitseorganid põhjalikumalt kõiki neid kaasusi. Et saada aru inimestest ja kas nende ütlused, mis nad annavad, vastavad tõele või ei vasta. Lihtsalt selle kontrolli tugevdamises oli küsimus.

Kas ukrainlaste riiki laskmise statistika muutuste taga on riiklik poliitika või ei ole?

Selles poliitikas ei ole me muutnud midagi muud kui seda, et neid kontrollitakse, kas nad on need, kes nad on, kas nad on elanud Ukrainas või kas tulevad päriselt Ukrainast ja põgenevad sõja eest. Õiguskaitseorganid kaaluvad seda iga juhtumi puhul eraldi.

Nüüd tuleb ikkagi palju vähem ukrainlasi päevas kui kevadel, aga neid tõkestatakse palju rohkem. Millest see tuleb?

Ja ongi, tuleb ka Vene kodanikke, kes väidavad, et nad on Ukraina kodanikud, aga tegelikult on Vene kodanikud. Neid on meile tulnud rohkem ja seetõttu ilmselt ka neid tagasisaatmisi on rohkem. Me teame ka seda, et Vene kodanikud üritavad ukrainlastena Eestisse tulla ja seetõttu see kontroll on ka suurem.



Just oli uus juhtum (Brovtšenkode juhtum – toim), kus inimestel olid dokumendid olemas, aga piirivalve lihtsalt ei uskunud dokumentide õigsusse. Kas siis Eesti võimud eeldavadki, et tullakse võltspassiga?

Seda ei oska mina hinnata, kas see on võltspass või ei ole. Meil on väga head eksperdid, kes seda oskavad hinnata, ja mina usaldan neid, kui nad ütlevad, et see ei ole päris dokument. Me ei saa valitsuse tasandil neid üksikjuhtumeid arutada. Kui mulle ka esitati nimekiri neist juhtumitest, mis on saadetud tagasi, siis seal on tõesti väga palju küsitavusi. Miks inimene peaks valetama, kus ta tegelikult on elanud, kui inimene varjab, kui tegelikult tema ütlused ei lähe kokku andmebaasidega, ei leita sellist inimest jne. Me peame mõistma, et me oleme Venemaaga hübriidsõjas ja nad kasutavad meie vastu neid relvi. Meil on praeguseks Ukraina kodanikke umbes 3,2% ajutise kaitse all, oleme kolmandal kohal per capita ukrainlaste aitamises. Ja kuna meil on Venemaaga piir, on meil mure, et nad üritavad seda ära kasutada.

Kas Eesti on Euroopa tasandil tõstatanud küsimuse, et Eesti võiks julgeolekukaalutlustel saada eriõigused piiril ukrainlasi tõkestada?