Miks on korruptsioonisüüdistusega Korb endiselt RMK nõukogus? Karilaid: tegemist on vähetähtsa probleemiasetusega

Korb ise telefonile ei vastanud, et selgitada, miks ta seda seni teinud pole. Küll aga vastas Korbi eest Keskerakonna avalike suhete juht Andres Kalvik. Reedel saadetud vastuses märkis ta, et Korb tegeleb deklaratsiooni täitmisega esimesel võimalusel. Nähtub, et seda võimalust pole tekkinud tänasekski, sest maksu- ja tolliameti kodulehe väitel on riigikogu saadikul deklaratsioon seni esitamata.