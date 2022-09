PÄEVA TEEMA | Tuuli Jõesaar: mida sai üldsus Siret Kotkale makstud 51 000 eest? Kaks portreed ja lähivaate piimahammastest

Eesti Ekspressi artikkel Siret Kotka kinnisvarast ajab lugedes kõigepealt südame täis. Lugejat valdab jõuetu viha: milline ahnus ja jultumus! Ja see meie riikliks süsteem, see laseb sihukest sigadust toimida! Ja veel varjub vaese üksikema sildi taha, no on variser! (Eesti Ekspress 14.09.2022)



Puhkisin ja turtsusin artiklit lugedes häälekalt. Ise olen, muide, praegu lapsega hoolduslehel. Järgmise kuu palk tuleb märksa väiksem, aga elektriarve ilmselt eelmisest suurem. Mulle riik eluasemekulu ei hüvita ja ka kohvimasina pidin ise soetama.



Aga kui suurem tigedus üle läheb, saan aru, et Siret Kotkale makstud 51 000 lisaeuro eest on üldsus saanud kohe mitu head asja. Esiteks on meil nüüd enne valimisi olemas Siret Kotka iselooomustus, samuti on värskendaud Keskerakonna kuvand. Lisaks veel nägime korruptsioonivastase komisjoni armetuid piimahambaid. Ehk polegi paha saak?