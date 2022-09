JUHTKIRI | Nüüd tuleb elektrihindade kohta kodutöö

Minister ise nimetab ettepanekuid pettumust valmistavaks. Otseselt need ju kõrgeid elektrihindu ei langeta. Ennekõike Ungari vastuseisu tõttu loobuti Vene gaasile hinnalae kehtestamisest. See jätnuks Venemaale valiku, kas müüa gaasi odavalt (ehk rahastada vähem oma sõjamasinat) või üldse mitte müüa. Teisalt on näiteks Gazprom sanktsioonidele viidates üldse lõpetanud Nord Streami torujuhtme varustamise ehk suuremate tarbijate jaoks on tegemist puhtteoreetilise aruteluga.