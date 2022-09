Kas liberaalide närv peab vastu? Rootsi parempoolsed hakkavad õhkõrna enamusega valitsust tegema

SD juht Jimmie Åkesson kirjutas Facebookis, et tegelik töö alles algab. „Nüüd algab töö, et teha Rootsi elu taas heaks,“ kirjutas Åkesson. „Oleme kogenud piisavalt sotsiaaldemokraatliku poliitika põrumisi, mis on kaheksa aastat riiki vales suunas juhtinud. Aeg on hakata julgeolekut, heaoluriiki ja ühiskonna sidusust uuesti üles ehitama. Aeg on seada Rootsi huvid esiplaanile.“