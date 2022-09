Kadri Paas: Vene riigis on läbi aegade varastatud ja valetatud, nii ka Keskerakonnas

Riigi esivaras on tsaar. Vargus on Vene ühiskonna loomulik osa – ainult tsaari tagant on riskantne virutada -, see on üleüldine ühiskondlik norm. Sama kehtib valetamise kohta. Valetab tsaar ja valetatakse tsaarile. Viimane võib teinekord muidugi valetaja peale kurjaks saada, misjärel saab valetaja insuldi, lööb endale ise noa selga või kukub paadist vette, äärmisel juhul kulutab FSB valetaja peale isegi lõhkeainet (sama kehtib ka tsaarilt varastajate kohta).