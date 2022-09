Putin kohtub Xiga nõrgemas positsioonis kui kunagi varem. Seda näitab ka Kesk-Aasia liidrite käitumine

Samas on ka Usbekistani linnas Samarkandis näha märke Venemaa tähtsuse vähenemisest, mida on viimastel nädalatel võinud vaadelda Harkivist Kaukaasiani. See, et Putin hoidis kohale saabudes kõigiga distantsi ja ei kätelnud erinevalt Hiina presidendist võõrustajatega, on tühine, ehkki ilmekas detail. Huvitav oli seegi, et Usbekistani president Shavkat Mirzijojev leidis aega Xi lennukile vastutulemiseks, aga Putinile lehvitama saatis peaminister Abdulla Aripovi.