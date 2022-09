Raul Ennus: 50-eurone lennupilet, odav elekter ja kütus, „tasakaalukas“ kliima on lõplikult möödunud nähtused

Aga veel suurem pettumus on, et valitsus pole suutnud siiamaani terviklikult välja mõelda, mida ülikõrgete energiahindadega pihta hakata, sest ka universaalteenus eraisikutele on tegelikult vaid osaline lahendus, mis võib kaardimajana kokku kukkuda, kui peaks tulema suurem tööpuuduse kasv. Puuduvad erinevad laiaulatuslikud plaanid, mille üle oleks võinud avalikkust kaasates arutleda viimased 4-5 kuud.