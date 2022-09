Heido Vitsur: järgmise aasta palgatõus ei korva hinnatõusu tekitatud elustandardi langust

On arusaadav, et praeguses majanduspoliitilises keskkonnas ja sellise hinnatõusu puhul on eelarvest palka saavate töötajatele nende elustandardi säilitamine enam kui keeruline ülesanne, rääkimata veel mitme kutseala töötajatele lubatud korrigeerimistest ja peretoetuste tõstmisest.