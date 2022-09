PÄEVA TEEMA | Aivar Kokk: mullu pidid kümned tuhanded seisma bürokraatliku sotsiaalabi järjekorras

Oluline on rõhutada, et igal Eesti inimesel jääb vaba valik. Iga inimene võib ka pärast 1. oktoobrit jätkata elektri ostmist börsihinnaga või püsipaketiga, kuid tal on võimalik valida universaalteenus. Kodutarbija võib universaalteenuse hinnaga elektrit osta nii otse Eesti Energialt kui ka mõnelt teiselt elektrimüüjalt, kes seda teenust osutab. Samuti võib ta müüjat vahetada.