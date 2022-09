KULTUURIBIIT | Rakvere teatri näitleja Rainer Elhi playlist

Jaune Kimmeli debüütlavastuses „Ki(i)vi südamel“ astub Rainer astub üles koos oma kolleegi Märten Matsuga. Poisid kehastavad laval kaht sõpra, kes peavad eluga välja tulema kummalisest konfliktist. See on lugu sõprusest ja usaldusest. „Sa arvad, et sa tunned inimest, kellega oled kogunud aastaid ühiseid mälestusi ja jaganud ühist aega. Aga tegelikult ei tea sa kunagi, mis nende tuttavate ja turvalisena näivate silmade taga peidus on,“ räägib lavastaja Jaune Kimmel.