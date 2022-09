Vilja Kiisler: Keit Pentus-Rosimannuse lähetamine kontrollikotta haiseb vastikult

2016. aastaks ei olnud Autorolloga seotud võitlused särava Reformierakonna poliitiku Keit Pentus-Rosimannuse jaoks veel lõppenud. Alles 2018. aastal võis Pentus-Rosimannus võidukalt teatada: „Teel linna saabus postkasti kiri. Viis ja pool aastat valekaebustega võitlemist sai täna minu jaoks läbi. Riigikohtu paarikümne minuti tagune otsus võttis asja lõplikult kokku – minu materdamine on olnud kogu selle asja algusest peale aluseta.“ Neid sõnu lugedes meenus mulle omakorda Reformierakonna musta raha skandaali peategelaste Kristen Michali ja Kalev Lillo ühine avaldus 2012. aastast, milles nad teatasid: „Meie oleme kinnitanud esimesest päevast alates, et õhku heidetud kahtlused ei vasta tõele, ja nüüd on see ka must valgel selge.“