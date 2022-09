PÄEVA TEEMA | Krister Paris: mu laps saadeti köhaga koolist koju. Mind poleks iial mingi valemiga nii „õnnistatud“

Kodus suudavad mõlemad poisid väga püüdlikult köhida. Pole midagi öelda, sümptomid on reaalsed. Ainult et… nii, paar korda tunnis. Vist paar korda keegi nuuskab ka. Ei saa just öelda, et ootamatult koju pääsenud võsukesed muutunud olusid bilansis halvaks peaksid.