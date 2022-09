POLIITKOLUMNIST | Reili Rand: mis mõte on anda 20 eurot lastetoetust lisaks, kui see kohe koolitoidule ära võtta?

Sügis on alles algamas, talv tulekul. Täna on aialappidel ja metsaservadel piisavalt köögivilju ja metsaande, et iga vähegi ettevõtlik pere suudaks lähiajal söögilauale saada ilma poes igat ostu hoolikalt kaalumata. Kuid 75 protsenti Eesti elanikest tunneb ebakindlust läheneva talve ees, seda nii elektrihinna kui muu elukalliduse tõusu tõttu.