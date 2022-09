Mart Raamat: valitsus on kahvlis - üheksa korda kõrgem aktsiisimaks või odavam energia

Eestis on 19 000 eluhoonet, milles on võimalik kasutada kütteainena vedelkütust. Samuti on suhteliselt lihtsate ja kiiresti teostatavate investeeringute abil võimalik paljudel tööstusettevõtetel asendada gaasitarbimine diislikütusega. Selle eeliseks näiteks põlevkiviõli ees on see, et kütus põleb märgatavalt puhtamalt ja mahuks olemasolevate keskkonnalubade alla ära. Seega on diislikütuse kasutuselevõtt kiire ning vähem tuleb tegeleda bürokraatiaga – nii ettevõttel kui ka riigil endal – kütuse tarnekindlus on tagatud, keskkonnamõju oleks madal ja selle hinnakonkurents tooks ka põlevkiviõli hinna madalamale.