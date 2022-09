Kajar Lember: kuidas majatäied analüütikud ei suutnud praegust elektribörsi ette näha?

Stabiilne toimimine siin ilmas, ei ole kahjuks midagi iseenesest mõistetavat. Kes enne aru ei saanud, võiks ka vähemalt alates veebruarist selgelt mõista, et nii ongi. Vahepeal on tundunud, et majanduskasv ja ka maksumaksjate poolt toetatud istekohad on igavesed. No, ei ole nii ja olukord on tegelikkuses ikka väga habras ning paljudest muutujatest sõltuv.