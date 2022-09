Raul Toomla: kas tõesti jääb maailma alles vaid viis kuningat – neli kaardimasti ja Inglise oma?

Monarhia kui valitsemisvorm on väga vana ning tänapäeva maailmas selges vähemuses. Samas ei tähenda see, et vabariikides oleks valitsemine kuidagi parem või oleks liigutud ühe indiviidi absoluutsest valitsusest tingimata demokraatiasse. Mõni vabariik meenutab vägagi monarhiat, kus võim perekonnas edasi liigub.