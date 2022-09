JUHTKIRI | Haigutav kuristik Eesti õigusemõistmises

Küll aga ei tähenda see, nagu seisaksid kohtud ja kohtunikud kriitikast kõrgemal. Eriti kui nende langetatud otsused on nii erinevad, et ei jäta inimestele võimalust oma tegevuse tagajärgi loogiliselt ette näha.

Tänasest Eesti Päevalehes ja teistes Delfi Meedia kanalites algav sari „ Võla võim “ on selles vallas hoiatav lugemine. Kui oled laenu võtnud ja tagasimaksmisega hätta jäänud, kipuvad eriti kiirlaenufirmad lajatama selliste viivistega, mille kõrval võlasumma ise ja intressid võiksid veel täiesti makstavad tunduda. Kohtunikul on siin mitu võimalust. Esiteks, kas inkassaatori kõik nõuded kinnitada – ka näiteks absurdse 800-eurose hagiavalduse koostamistasu kohta. Või teiseks lähtuda riigikohtu otsusest, mis seab viivise ülempiiriks 24%.

Eesti õigussüsteemi üks suuremaid puudusi on niigi asjaolu, et päriselt jõuavad õigust otsida need, kellel on advokaatide palkamiseks raha. See seab ka tavalised palgasaajad ebaõiglasse positsiooni. Kuid võlgnikel on arusaadavalt konto hoopis miinuses. Kui lisada siia kompotti ületöötanud kohtunikud, jõuamegi olukorda, kus üheselt arusaadavast õiglusest rääkida ei saa.