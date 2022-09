JUHTKIRI | Isamaa, ära nori venelastega tüli

Jah, me tahame, et siinsete venelaste suhtumisega oleks parem seis. Aga ärgem unustagem, et see saab olla ka hullem. Viimasel ajal jääbki mulje, et osa Eesti poliitikuid nuputab järjest algatusi, mis võivad siinseid venelasi meie riigist eemale peletada.