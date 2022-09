Priit Pajusaar: kummaline mõelda, et tippnäitlejad käivad mul kodus raamatuid ette lugemas

„See oli kodus istumise kõrval suur vaheldus, et saad olla asjalik,“ muigab Toompere tagantjärele. Sest kaua sa ikka lauamänge mängid, filme vaatad ja kokkad. Veel enne, kui Pajusaar tema jutule jõudis, oli Toompere koos abikaasa Mait Malmsteniga oma koju stuudio tekitanud. Alul oli see kabinetis – Malmsten riputas seintele müra summutamiseks tekid. „Ühel hetkel avastasime aga, et meie kodu saunaruum on stuudioks ideaalne koht, ja seal me siis Maiduga vaheldumisi oma asju lavalaudadel istudes sisse lugesime. Tema reklaame, mina aga lugesin Gustav Adolfi gümnaasiumi jaoks sisse ühe lasteraamatu,“ räägib Toompere, kellel on audioraamatutele hääle andmisega juba pikk kogemus.