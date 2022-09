ARVUSTUS | Veri, seks ja pisarad ehk Venemaa esimese keisrinna 12 viimast tundi

Ajalooline romaan paistab žanrina kui miski, mis omal ajal keskkooli kirjandustunnis kohustusliku punktina küll korraks õhku visati, ent mis igas muus kontekstis täiesti külmaks jätab. Ja eks enamasti pea see stereotüüp ka paika: hõljudes kuskil aime- ja ilukirjanduse vahel, on ajaloolised romaanid tihti liiga jäigad, et pakkuda piisavalt kirjanduslikku väärtust. Ka uudseid ajaloolisi käsitlusi või leide, mis need teosed kui aimekirjanduse tõsiseltvõetavamaks teeks, leiab neist harva. Leedu kirjaniku, kunstiajaloo doktorikraadiga Kristina Sabaliauskaitė „Peetri keisrinna“ on meeldiv erand.