Põhjuseid, miks paralleelmaailmad püsivad, ei ole mõistlik otsida piiri tagant. Need otsused on meie enda valitsuste tehtud. Kogu Eesti praegusest elanikkonnast on ligikaudu pooled sündinud Eestis ja olid 1991. aastal oma kooliea keskpaigas või nooremad. Nende eest võiks vastutada meie enda vaba Eesti riigi haridussüsteem.