Punamonumendipinged pole Kaja Kallase toetust grammigi võrra mõjutanud

Seda pole vähemalt viimase aasta jooksul veel juhtunud, et valijad on kahel järjestikusel kuul niivõrd samasugusel seisukohal. Augusti- ja septembrikuu esikolmik on identne: Kallast peab sobivaimaks peaministriks 27%, Keskerakonna esimeest Jüri Ratast 19% ja EKRE juhti Martin Helmet 12% vastanuid. Kõikumist ei ole mitte ühegi protsendipunkti võrra.