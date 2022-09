Catlyn Kirna: Euroopa immigratsiooni lipulaev Rootsi upub, sisserändepoliitika on läbi kukkunud

Rootsi valimised võitsid oodatult sotsiaaldemokraadid (SD), kes olid kuni valimisteni valitsusjuhid. Nad said juurde paar protsenti ja isegi seitse kohta (107 100 asemel). Moraalne ja sisuline võit kuulub aga Rootsi Demokraatidele (SD), kes said 20% häältest ja 73 kohta 349st. See on märgiline mitmel moel.