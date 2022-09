PÄEVA TEEMA | Jaak Allik: Isamaa püüab praeguse venevastasusega EKRE ultrarahvuslaste hääli

Mind isiklikult solvab kõige rohkem aga see, et tehakse nägu, nagu oleksid kõik Eesti Vabariigi valitsused ja kogu avalik arvamus olnud 30 aasta jooksul rumalad ning talunud meie pinnal II maailmasõja võidu mälestusmärke ja hauatähiseid ning nüüd siis avas Isamaa meie silmad ja avastas, et 1944. aastal Eesti okupeeriti ja kõik selle tähised tuleb avalikust ruumist kõrvaldada.