Indrek Luberg: valimisõiguse piiramine tulgu, kuid ainult Vene kodanikele

Valimisjaoskond Narvas. Foto on illustreeriv.

Selline otsus vajab äärmist täpsust seadusloomes ning selget piiritlemist, kellele ja miks on piirangud suunatud. Ka eelnõud ette kandnud Priit Sibul (Isamaa) nentis riigikogu kõnepuldis, et tegelikult peeti silmas ikkagi vaid vene ja valgevene kodanikke, jättes selgitamata, miks see väga oluline kitsendus siiski kiiruga esitatud eelnõus ei kajastu.