Niisugune on Jaan Kaplinski viimane kiri Tõnu Õnnepalule, jah, Jaan on jäänud alla kirjutamata, kuigi enamasti see ikka kirjade all seisab. Justkui sulg oleks käest langenud, kuigi muidugi mõista on sõnum kirja pandud arvutis ja teele läkitatud elektronposti vahendusel. Need laused on kirjutatud eelmise aastal 26. juulil, Jaan Kaplinski suri 8. augustil.