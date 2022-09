Mis tunne on kanda maailma suurimat teemanti? Seda on kogeda antud vähestele. Kuninganna Elizabeth II ärasaatmisel oli ta kirstule asetatud kroon ja valitsuskepp, mida kaunistab briljant nimega Cullinan I ehk maailma teadaolevalt suurimast teemandist lihvitud briljant. Kuulsaid küütlevaid kive on Briti kuningakoja kroonidel aga veel. Millised need on ja mis saab neist pärast kuninganna surma?