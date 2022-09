Vihula mõis. Nädalatagune neljapäev. Koalitsioonipartnerid on kogunenud mõisa, et panna punkt suurtele eelarvevaidlustele. Paljude poliitikute jaoks on sellises formaadis arutelu esmakordne.

Läbirääkimiste staar on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani koer Zelle, kes naudib tähelepanu mõnuga. Teadagi, koerad on armsad, peletavad stressi. Zelle on lausa nii suur staar, et sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets peab temaga pika jutuajamise maha: kui saan palgaraha, siis kas tahad hakata politsei- või päästekoeraks? Koer lubab õunte pealt vaadata, kumma valdkonna poole tema sümpaatia kaldub.