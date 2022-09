Riina Solman: Signe Riisalo vastutegevus koalitsioonileppele talle edu ei toonud

Vihula mõisas peetud eelarvekõnelustel leppisime koalitsioonipartneritega kokku, et perehüvitiste reform jõustub täiel määral, nagu koalitsioonileppes kirjas. Ometi on sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo selle koalitsioonileppe punkti täitmisele viimastel kuudel aktiivselt vastu töötanud. Kummalisel kombel said Riisalo tegevusest pihta isegi tema koduerakonna algatatud ettepanekud. See tegevus talle edu ei toonud, sest kuni valitsuses on Isamaa, saavad kokkulepped täidetud. Seda lubab Isamaa ja eeldab sama ka teistelt partneritelt.