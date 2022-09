SÕJARAPORT | Igor Taro: Venemaa on Krimmist ära viinud oma õhuväe, Musta mere laevastiku staabi ja allveelaevad

Mitmed tuntud Azovstali kaitsjad said vabadusse

Erdoğani päev varem väljakuulutatud sõjavangide vahetus on teoks saanud

See on tekkinud pärast seda, kui Medvedev ähvardas Ukrainat Krimmi poolsaare ründamise eest tuumatalvega ning pärast raketirünnakut Novofjodorovka sõjalennuväljale midagi ei juhtunud. Venelased salgasid rünnakut, sest vastasel korral pidanuks nad hakkama tuumatalve korraldama, aga selleks polnud vähimatki soovi. Lisaks on Venemaa viinud Krimmist ära oma õhuväe, Musta mere laevastiku staabi ja allveelaevad. Nad taanduvad sealtki, kuigi sõnades nimetavad poolsaart enda lahutamatuks osaks.