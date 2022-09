Kuidas ma nähtamatuks muutusin

Mäletan, et hakkasin ise mittemärkamist märkama, kui ühel hommikul rongiga tööle sõites ei küsinud klienditeenindaja minult piletit, vaid astus minust lihtsalt mööda. Kui see juhtus peatselt teist korda, tegi see veidi nalja: äkki poleks mul tarvis isegi rohelist kaarti valideerida, keegi ei tee mind märkamagi? Aga kui neid kordi kogunes üha rohkem, ei jäänud üle muud, kui nentida, et olen ilmselgelt muutunud nähtamatuks keskealiseks.