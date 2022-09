NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: uued matused

„Uued korraldused,“ lausub ta lämbuval häälel. „Seltsimees Putin on väga solvunud, et teda kuninganna Elizabethi matustele ei kutsutud. Ja ta on võtnud nõuks korraldada uued, demokraatlikud matused, kust võtavad osa sõbralike, antifašistlike riikide riigipead. Noh, teate küll: Valgevene, Põhja-Korea, Süüria, Eritrea ja nii edasi ja nii edasi.“

„Ega edasi rohkem olegi,“ nendib kaitseminister Šoigu. „Antifašistlikke riike on maailma väga vähe alles jäänud.“

„Tõsi,“ nõustub Lavrov. „Ühesõnaga, nii nagu seltsimees Putin korraldab uued olümpiamängud, nii korraldab ta ka uued riiklikud matused.“

„Väga tore!“ kiidab patriarh Kirill ja matsutab suud. „Mulle meeldivad matused! Saab peiedel tublisti pliine vohmida ja mehe moodi viina võtta. Tuleb vägevam kräu kui see morsipidu seal Londonis!“

„Aga...“ jääb Šoigu mõttesse. „Ega inglased ju anna meile kuningannat, et me saaksime teda uuesti matta?“

„Tark mees oled, Šoigu!“ lausub Lavrov mürgiselt. „Ei, nad ei anna.“

„No aga keda siis seltsimees Putin maha matta kavatseb?“ sosistab Šoigu. Korraga tunnevad kõik, et toas on kuidagi väga külm, see poeb läbi lihast ja luust.

„See’p see on,“ ütleb Lavrov ja püüab taltsutada tõmblema hakanud silma. „Keda? Kutsed on juba laiali saadetud, seal on öeldud: väljapaistev riigitegelane.“

„Aga nime ei ole?“

– „Nime ei ole.“

„Noh...“ hakkab Šoigu korraga ebaloomulikult peenikese häälega rääkima. „Mind see ei puuduta! Mina ei ole kuskilt otsast väljapaistev! Tavaline hall kuju, nägu selline peas, justkui oleks siga seda kärsaga sonkinud, mõistust vähem kui kärbsel...“

„Ära vingerda, Sergei!“ vihastab Lavrov. „Sa oled kaitseminister! Ja kaitseminister on väljapaistev riigitegelane!“