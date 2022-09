JUHTKIRI | Aus partei ei takistaks hämara raha uurimist

Just enne valimisi on väga oluline erakondade rahastamist tõhusamalt kontrollida. Suur töökoormus pole pädev argument.

Ent mingi kärbes jäi vist ikka pinisema, sest nüüd kasutab ERJK-st rääkides sama sõnastust ka Isamaa justiitsminister Lea Danilson-Järg. Ent jutt käib juba teisest eelnõust, sellisest, mis annaks komisjonile hoopis volitusi juurde. Just tema ministeeriumisse on eelnõu „toppama jäänud“, nii et muudatused ei pruugigi enne järgmisi valimisi riigikoguni jõuda.