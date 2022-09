KULTUURIBIIT | Mihkel Ilusa ja Marten Esko playlist

Esko ja Ilusa muusikavalikut saab tervikuna kuulata siit.

MARTEN ESKO

„On Vanishing Land – Chapter One“

Justin Barton & Mark Fisher

Ilma pikema sissejuhatuseta soovitan esmalt ühte mõjusat inspiratsiooniallikat „T2“ kavandamisel – Justin Bartoni ja Mark Fisheri ühistööna valminud albumit „On Vanishing Land“. Album toimib pigem esseistliku audiorännakuna ning sellesse on kaasatud ka teiste artistide heliloomingut. Alustada võiks algusest ehk näiteks esimesest peatükist.

„2-35“

Spacemen 3

Teine soovitus on samuti ennekõike terve album, mille ühtlane toorus mõjub mõttetegevusele veidi nagu kohvioad lõhnatajule. „For All The Fucked-Up Children Of This World We Give You Spacemen 3“ on Spacemen 3 esimene salvestus 1984. aastast, mis avaldati tagantjärgi albumina 1995. aastal. Otsa võib lahti teha näiteks looga „2-35“.

„The Opposite“

The Smile

Kolmandana väärib taaskord soovitamist pea terve album, mis anti välja umbes-täpselt nädal enne kevadist Kultuurkapitali taotlustähtaega ning millest seetõttu kujunes mingit-veidrat-sorti tahtmatu tugiisik „T2“ kavandamise ühes suuremas vaheetapis. The Smile’i debüütalbum „A Light For Attracting Attention“ pealt võiks vabalt mitut lugu soovitada; neist üks on näiteks „The Opposite“.

„About Time“

Elbow

Neljanda soovituse puhul, milleks on Elbow lugu „About Time“, tunduvad mulle seletused ja põhjendused üleliigsed.

„Alone But Moving“

Here We Go Magic