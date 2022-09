Andre Hanimägi: kas peaministri eesmärk oli inimesi rahustada või hoiatada võimalike elektrikatkestuste eest?

Ärevus sellest, et peaminister tänases väga keerukas erakorralise pöördumise teeb, oli juba päeval kindlasti paljudel. Mida sellisest pöördumisest oodata? Kas peaminister teab midagi enamat, kas peaksime kartma?

Siiski kuulsime, ja jumal tänatud, eelkõige rahustavaid, aga ka juba korratud sõnumeid – Eesti on kaitstud, algamas on õppused ja seisame Ukraina eest. Selliseid, mis võinuks sisuliselt ju olla ka Aktuaalse Kaamera põhisaates. Nii oleks tõenäoliselt jäänud ära mitmed hallid karvad ja palderjanitilgad üle Eesti. Sest taaskord – tänane kontekst, idanaabri hullunud käitumine ja alustatud räige sõda, puudutavad meid kõiki ning seetõttu võib paraku ka oodata kõike. Peaministri telepöördumine enne uudistesaadet on siiski erakorraline…

Ometi oli üks teema, mis tõepoolest väärinuks pikemat lahkamist ning arusaama, mis siis tegelikult toimuma hakkab. Nimelt tõi peaminister tuttavate ja kindlust loovate sõnumite vahel välja, et Venemaa võib elektrivõrgu desünkroniseerida ehk ühendada süsteemist lahti Eesti, Läti ja Leedu ning sellega seoses võivad tekkida ajutised elektrikatkestused. Sellega tulevat justkui kõigil arvestada ning minna juba vastavat kodulehte uurima.

Vabandust, aga see on ju päriselt teema, mida oleks pidanud siis laiendama ka järgnev uudistesaade. Mida see tähendab? Kui suur see oht on? Mida see kaasa toob? Ometi libiseti sellest teemast üle justkui muuseas ja juba korratud sõnumite vahel. Seega tuleb täna minna magama segaste tunnetega. Ma ei ole kindel, millist eesmärki selliselt esitatud sõnum hetkel siiski täitis.

Idanaabri käitumine on võtmas järjest hullemaid mõõtmeid ning lootus mõistuse võidule on asendumas kurjakuulutava tõdemusega, et nurka aetud loom on valmis kõigeks. Eriti Venemaa tänane juhtkond, kel tuleb kurja vaeva näha mitte ainult oma näo hoidmise, vaid kogu süsteemi ülevalhoidmise nimel. Selles valguses võiks ju olla mõistetav peaministri soov Eesti inimeste poole pöörduda, kuid kõne eesmärk ja ülessehitus tekitasid küll hetkel pigem vastakaid tundeid.