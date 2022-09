Eero Merilind: tööminister Peterson, sina ju ometi julged tervishoiu patiseisu lahti murda

Samal ajal on tervise- ja tööministri lauale jõudnud „Inimkeskne ja integreeritud haiglavõrk 2040“ kava, mis toob välja, et tänane tervishoiusüsteem on liiga haiglakeskne. Need haiglad, kelle piirkonnas on vähem kui 20 000 inimest ei ole jätkusuutlikud, ei suuda iga päev tagada ööpäevaringset valvet ning neil on probleeme personaliga.