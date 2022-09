Karmo Kuri: kas Nõmmet peab valitsema sirbi ja vasara alt?

Viis aastat tagasi kolis Nõmme linnaosa valitsus oma praegusesse asukohta Valdeku tänaval. Juba siis tekitas mõningast poleemikat asjaolu, et maja kaunistas stalinistlik ornamentika. Tegemist on 1950. aastatel ehitatud kunagise koolimajaga, mis on tunnistatud miljööväärtuslikuks. Seetõttu tuli renoveerimisel arvestada, et välisviimistlus säiliks suuresti sellisena nagu siis, kui maja valmis.