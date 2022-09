PÄEVA TEEMA | Taavi Veskimägi: elektrikatkestus oleks sarnane sügistormidega, kus mõned tunnid peab küünlavalgel toime tulema

Elering ja teised Balti riigid on Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga liitumist ette valmistanud aastaid ja see on planeeritud 2025. aasta lõpuks. See valmisolek tavapäraseks sünkroniseerimiseks tekib järk-järgult, ehk tänaseks oleme selleks oluliselt paremini valmis, kui olime 2021. aastal, ja nii edasi.