FAKTIKONTROLL | Kas tõesti toimib öine ühistransport kõikides Euroopa Liidu pealinnades peale Tallinna ja Nikosia?

2020. aastal avaldati Brüsseli Ülikooli transpordistrateegia osakonna poolt Bulgaaria pealinna Sofia öötranspordile keskenduv teadustöö. Uuringu osana on koondatud ka üldised andmed ülejäänud Euroopa Liidu pealinnade öise transpordi kohta. Artiklis on välja toodud, et juba alates 2019. aastast on tõesti kõigis kahekümne kuues Euroopa Liidu pealinnas (k.a Suurbritannia) peale Tallinna ja Nikosia (Küpros) eksisteerinud öise ühistranspordi võimalus. Samas leiavad uurijad, et see info võib olla petlik, sest transpordi kättesaadavus, piirkond ning graafikute tihedus varieerub tugevalt vastavalt linnale.