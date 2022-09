PÄEVA TEEMA | Kristjan Järvan: valitsus ei tohiks oma rahvast „lihtsalt igaks juhuks“ hirmutada

Eile kirjutasid mitmed tuttavad mulle hirmuga, et millest siis Kaja ikkagi õhtul räägib – kas on vaja laevapileteid ostma hakata? Kodanike mure on ju arusaadav – peaks olema ikkagi erakordne juhtum, kui riiklikus televisioonis kuulutatakse kiirkorras välja peaministri pöördumine kogu rahva poole. Arusaadavalt tekkisid samad küsimused päeval ka koalitsioonipartnerite vahel. Peamine küsimus – milleks seda vaja on? Miks me tekitame täiendavalt hirmu erakorraliste kommunikatsioonivõtetega?